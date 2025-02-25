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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası harekete geçtiler! Asya devi resmen teklifte bulundu

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan, Endonezya Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. Brian Yuliarto'nun, ülkede bir Türkoloji bölümü açılması ve TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin düzenlenmesi önerilerine olumlu yaklaştığını bildirdi.

AA25 Şubat 2025 Salı 18:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası harekete geçtiler! Asya devi resmen teklifte bulundu
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Küçükcan, AA muhabirine, Endonezya Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. Yuliarto ile yaptıkları görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına katılmak üzere gittiği Endonezya'da, iki ülke arasında 12 Şubat'ta Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Endonezya Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandığını hatırlatan Büyükelçi Küçükcan, görüşmede, iki ülke arasında yükseköğretim, bilim ve teknoloji alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Büyükelçi Küçükcan, Endonezyalı Bakan Yuliarto'ya, Cakarta'da iki yıl önce faaliyete geçen Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Türkçe dil kurslarına ve kültürel etkinliklere Endonezya halkının büyük ilgi gösterdiğini ancak şimdiye kadar ülkede bir Türkoloji bölümünün bulunmadığını, böyle bir girişime olumlu yaklaşılması halinde Türkiye'nin öğretim üyesi ve kaynak desteği verilebileceğini ifade ettiğini kaydetti.

Bakan Yuliarto'nun, Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini ve Endonezya'da bir üniversite bünyesinde Türkoloji bölümü kurulması önerisine olumlu baktığını aktaran Küçükcan, ilgili kurumların bilgilendirileceğini dile getirdi.

ENDONEZYA'DAN TEKNOFEST İÇİN OLUMLU YAKLAŞIM

Büyükelçi Küçükcan, Bakan Yuliarto'ya, 2018'den beri düzenlenen TEKNOFEST'in Türkiye'de gençlerin havacılık ve uzay teknolojileri, bilim ve yenilikçiliğe ilgilerini artırdığına işaret ederek talep edilmesi halinde milli teknolojiler geliştirmeyi amaçlayan TEKNOFEST'in Endonezya'da düzenlenmesi için işbirliğine hazır olduklarını ilettiğini söyledi.

Bakan Yuliarto'nun, Endonezya'nın teknoloji yatırımları ile kalkınmasını sürdürmeye niyetli olduğunu ve nitelikli beşeri sermaye oluşturmak için TEKNOFEST gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaktan memnun olacaklarını ifade ettiğini anlatan Küçükcan, TEKNOFEST'in Endonezya'da düzenlenmesi için çalışmalara başlayacaklarını vurguladı.

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