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  • Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler: Gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyoruz
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Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler: Gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyoruz

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan ziyareti kapsamında kendilerini kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan (BTTADK) yapılan açıklamada, 'Sayın Cumhurbaşkanı'na Danışma Kurulunu kabul ettiği ve Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarına gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyoruz.' denildi.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler: Gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyoruz
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Batı Trakyalı Türkler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Atina'ya ziyareti sırasında Türk azınlığının sorunlarına gösterdiği ilgi nedeniyle teşekkür etti.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan (BTTADK) yapılan açıklamada, 7 Aralık'ta Başkan Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti kapsamında Kurul üyelerini kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'na Danışma Kurulunu kabul ettiği ve Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarına gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti sonrası yurda dönerken, uçakta gazetecilere açıklamalarında "Ziyaretim sırasında, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini de kabul ettim. Soydaşlarımızla hasbihal ederek sorunlarını dinledim. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklı azınlık haklarından tam manasıyla yararlanmaları konusundaki desteğimizi kendilerine bir kez daha ifade ettim. Gayet olumlu bir atmosferde geçen ziyaretimin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

  • Batı Trakya Türkler
  • Yunanistan ziyareti
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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