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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir şube müdürlüğü kuruldu.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında yer alan Trabzon Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve buna bağlı 6 şube müdürlüğü ile Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bünyesindeki 6 şube müdürlüğü kapatıldı.

Bu arada Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Emniyet Amirliği de İlçe Emniyet Müdürlüğüne dönüştürüldü.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapılmasına dair karar ile bazı kamu iktisadi teşebbüslerine ait kadro ve pozisyonların iptal ve ihdası hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, İletişim Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki bazı dolu ve boş kadrolarda değişiklik yapıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş, TCDD Taşımacılık A.Ş, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş, Et ve Süt Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Elektrik Üretim A.Ş'ye ait bazı kadro ve pozisyonların iptal ve ihdasına ilişkin de düzenleme yapıldı.

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