Cumhurbaşkanı'nın ne zaman konuşacağı, enflasyon rakamları sonrası belli olan emekli ve memur zammına ek olacak refah payı açısından merak ediliyor. Memur ve emekli zammı 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Son dakika Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanı ne zaman konuşacak? İşte Kabine toplantısının yapılacağı tarih

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?



TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrasında memurların alacağı zam oranı belli oldu. Bu kapsamda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşına yapılacak zam oranıyla ilgili yapacağı resmi açıklamaya çevrildi.

Emekli maaşına yapılacak zam oranı ise refah payı ve yeni düzenleme sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak.

Memur ve emekli zammı 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşı ile ilgili ne zaman açıklama yapacağı henüz belli değil fakat Kabine toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor. İşte kabine toplantısının yapılacağı tarih...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Bakanların katılımıyla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında son olarak 3 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirildi. Kabine Toplantısı normal şartlarda 2 haftada bir organize ediliyor. Henüz yeni toplantı tarihlerine ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı. Toplantının 17 Temmuz Pazartesi düzenlenmesi bekleniyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar; SSK emeklilerine 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerine ise 25-28 Temmuz arasında yatmaya başlayacak.