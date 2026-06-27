İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2026 Cumartesi / 12 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı notunu aldı, gözler Bakanlığa çevrildi: Beklenen proje için düğmeye basıldı
Güncel

Cumhurbaşkanı notunu aldı, gözler Bakanlığa çevrildi: Beklenen proje için düğmeye basıldı

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 180. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Karabük için kritik öneme sahip Karabük-Yenice Bölünmüş Yol Projesi'ni gündeme taşıdı. Batı Karadeniz'in lojistik ağı açısından büyük önem taşıyan ve 16 tünelin bulunduğu güzergâhtaki ulaşım sorunlarını dile getiren Salt'ın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na projenin değerlendirilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması için talimat verdi.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 13:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı notunu aldı, gözler Bakanlığa çevrildi: Beklenen proje için düğmeye basıldı
ABONE OL

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda söz alan Ferhat Salt, Karabük'ü Zonguldak'a bağlayan 100 kilometrelik güzergâhın 62 kilometrelik Karabük-Gökçebey kesiminin halen bölünmüş yol olmadığını belirtti.

Söz konusu güzergâhın yalnızca Karabük için değil, Batı Karadeniz'in lojistik ağı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Salt, yolun demir-çelik, kömür ve cevher taşımacılığının ana güzergâhı olduğunu, Filyos Limanı, Ereğli, Bartın ve Zonguldak limanları ile Karabük'ün en yakın hava ulaşım noktası olan Çaycuma Havalimanı bağlantısını sağladığını ifade etti.

Karabük ile Yenice arasındaki 32 kilometrelik bölümün ulaşım açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Salt, güzergâhta toplam uzunluğu yaklaşık 4,5 kilometreyi bulan 16 tünelin bulunduğunu, yolun fiziki şartları nedeniyle zaman zaman ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaşandığını söyledi.

Karabük-Yenice Bölünmüş Yol Projesi'nin ihalesinin bir an önce yapılmasını talep eden Salt'ın bu talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konunun değerlendirilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na talimat verdiği öğrenildi.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabük'e gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ederek, "Karabük'ümüzün her meselesinde ortaya koyduğunuz irade ve verdiğiniz destekler için şehrim ve teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyorum. Karabük'ümüze gösterdiğiniz hassasiyet ve liderliğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Havai fişek fabrikasında dehşet! Patlamanın görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.