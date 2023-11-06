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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaş ve öğrenciler ile sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla fotoğraf çektirdi.

IHA6 Kasım 2023 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı programlara katılmak için gittiği memleketi Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Hafta sonu, Cumhuriyet Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanı'nda düzenlenen, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Rize Valiliğini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde de vatandaş ve öğrenciler ile sohbet etti, sporcularla fotoğraf çektirdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu
  • Sohbet
  • Fotoğraf çekimi

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