Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Palandöken'inde bulunduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

GÖRÜŞME 1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 45 dakika sürdü.

Kabule, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de katıldı.