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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyonu aştı.

AA21 Mayıs 2023 Pazar 20:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti
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Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden, yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı, ikinci günde saat 19.35 itibarıyla 1 milyon 38 bin oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında, 5 günde toplam 697 bin 577 seçmen sandığa gitmişti.

  • Cumhurbaşkanı Seçimi
  • 2 tur
  • yurt dışı oy kullanımı

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