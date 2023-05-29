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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda İstanbul'daki oy dağılımı belirlendi

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan 9 milyon 889 bin 852 geçerli oydan 5 milyon 121 bin 194'ünü Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 768 bin 658'ini Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:10 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda İstanbul'daki oy dağılımı belirlendi
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İstanbul ilçe seçim kurulları başkanları, dün gerçekleştirilen seçimin ardından birleştirme tutanaklarını Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na teslim etti.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin'in başkanlık ettiği İstanbul İl Seçim Kurulunca da kentteki sonuçların yer aldığı birleştirme tutanakları hazırlandı.

- İSTANBUL'DA 1 MİLYON 391 BİN 457 SEÇMEN OY KULLANMADI

İl Seçim Kurulunun bulunduğu odanın kapısına asılan tutanaklara göre, İstanbul'da kayıtlı 11 milyon 375 bin 616 seçmenden 9 milyon 984 bin 159'u sandığa gitti. Sayımın ardından 9 milyon 881 bin 62 oy geçerli olarak tutanağa kaydedildi. İtiraz üzerine 8 bin 790 oyun da eklenmesiyle toplam 9 milyon 889 bin 852 oy geçerli olarak kayda geçti.

Seçimde, 30 bin 849 sandık kurulu yer alırken, oyların 94 bin 307'si geçersiz sayıldı.

Geçerli oydan 5 milyon 121 bin 194'ünü Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 milyon 768 bin 658'ini Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı.

- ERDOĞAN EN ÇOK OYU BAĞCILAR'DAN, KILIÇDAROĞLU ESENYURT'TAN ALDI

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da en fazla oy aldığı ilçe 267 bin 903 ile Bağcılar olurken Kemal Kılıçdaroğlu'na bu ilçede 180 bin 989 oy verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 293 bin 289'la il genelinde en fazla oyu İstanbul'un en kalabalık nüfuslu ilçesi Esenyurt'tan alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 249 bin 409 oy aldı.

Öte yandan İstanbul'un en az nüfuslu ilçesi Adalar'da Kılıçdaroğlu 8 bin 480 oy, Erdoğan ise 2 bin 952 oy aldı.

- İLÇELERE GÖRE OY DAĞILIMI

İlçelerAdaylar

Cumhur İttifakı adayı

Recep Tayyip Erdoğan

Millet İttifakı adayı

Kemal Kılıçdaroğlu

Adalar2 bin 9528 bin 480
Arnavutköy120 bin 22368 bin 556
Ataşehir117 bin 392163 bin 811
Avcılar109 bin 389150 bin 617
Bağcılar267 bin 903180 bin 989
Bahçelievler186 bin 256182 bin 653
Bakırköy35 bin 34112 bin 171
Başakşehir152 bin 484125 bin 373
Bayrampaşa92 bin 99383 bin 273
Beşiktaş20 bin 65697 bin 506
Beykoz89 bin 30375 bin 484
Beylikdüzü99 bin 492135 bin 916
Beyoğlu71 bin 471 bin 508
Büyükçekmece76 bin 75194 bin 944
Çatalca23 bin 27630 bin 836
Çekmeköy95 bin 97691 bin 524
Esenler178 bin 9499 bin 384
Esenyurt249 bin 409293 bin 289
Eyüpsultan129 bin 824141 bin 177
Fatih120 bin 78102 bin 325
Gaziosmanpaşa176 bin 378133 bin 122
Güngören93 bin 43979 bin 429
Kadıköy60 bin 734285 bin 217
Kağıthane152 bin 82137 bin 578
Kartal137 bin 97188 bin 84
Küçükçekmece217 bin 766277 bin 402
Maltepe132 bin 304220 bin 186
Pendik266 bin 439212 bin 44
Sancaktepe150 bin 876149 bin 723
Sarıyer92 bin 310135 bin 487
Silivri54 bin 87076 bin 644
Sultanbeyli142 bin69 bin 523
Sultangazi198 bin 763134 bin 292
Şile15 bin 71114 bin 986
Şişli49 bin 574122 bin 972
Tuzla89 bin 48393 bin 899
Ümraniye252 bin 143217 bin 62
Üsküdar165 bin 781186 bin 362
Zeytinburnu82 bin 41977 bin 366

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