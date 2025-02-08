İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Gençlerimiz, KKTC'nin kolay kurulmadığı bilincinde yetişmeli
Güncel

Cumhurbaşkanı Tatar: Gençlerimiz, KKTC'nin kolay kurulmadığı bilincinde yetişmeli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 'Gençlik ve Gelecek: Dijital Dönüşüm ve Beta Çağına Giriş' kongresi düzenlendi.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 19:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Tatar: Gençlerimiz, KKTC'nin kolay kurulmadığı bilincinde yetişmeli
ABONE OL

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi ile Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği işbirliğinde düzenlenen kongreye, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri ile öğrenciler katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkent Lefkoşa'daki Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışında, bugün gençlerin geçmişe göre kariyer açısından geleceklerini belirleme şanslarının daha fazla olduğunu belirterek, ülkenin turizm, tarım ve eğitim sektöründeki başarılarının teknoloji firmalarının Ar-Ge çalışmalarıyla daha da iyi noktalara geleceğini söyledi.

GENÇLERE ÖNEMLİ TAVSİYE

Gençlerden, KKTC'yi sevmelerini ve ülkenin kültürel değerlerine önem vermelerini isteyen Tatar, "Gençlerimiz, KKTC'nin kolay kurulmadığı ve asla dış güçlerin saldırılarına boyun eğmediği bilincinde yetişmeli." dedi.

Tatar, kendi gençliğinde bilgisayar bulmanın zor olduğunu dile getirerek, bugün gençlerin dünyanın her yeri ile cep telefonu ve bilgisayarlarla iletişim kurduğuna işaret etti.

"Gençlik ve Gelecek: Dijital Dönüşüm ve Beta Çağına Giriş Kongresi"nde, İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Burçkin Dal, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya ve Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Eş Başkanı Doğuş Ertoprak da konuşma yaptı.

  • KKTC Gençlik
  • Dijital Dönüşüm
  • Beta Çağına Giriş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.