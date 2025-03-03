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Cumhurbaşkanı Tokayev imzayı attı! Kazakistan ve Türkiye arasında kritik anlaşma

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan ile Türkiye arasında bitki güvenliği alanında işbirliğine ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasayı imzaladı.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 19:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Tokayev imzayı attı! Kazakistan ve Türkiye arasında kritik anlaşma
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev'in "Kazakistan Cumhuriyeti hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında karantina ve bitki koruma alanında işbirliğine ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören" yasayı imzaladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanının onaylamasıyla yürürlüğe giren yasa kapsamında, iki ülke arasında bitki güvenliğinin sağlanması ve karantinaya tabi zararlı organizmaların dolaşımının önlenmesi amaçlanıyor.

ORTAK KONTROLÜN SAĞLANMASI HEDEFLENİYOR

Bunun yanı sıra taraflar arasında zararlı organizmaların listesi, bitki korumaya yönelik yasal düzenlemeler ile diğer kurallara ilişkin veri paylaşımı, malzemelerin ithalatı ve ihracatı sırasında ortak kontrolün sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca yasa, Kazakistan ile Türkiye arasında bitki güvenliği alanında bilimsel işbirliğine olanak sağlayacak.

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