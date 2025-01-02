Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Regaip Kandili'ni kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin, ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.



Regaip Kandili'nin; Filistin başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında... pic.twitter.com/GXOIvJav3T — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 2, 2025

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu mübarek gecenin, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Regaip Kandili'nin, Filistin başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında zorluklarla mücadele eden kardeşlerimiz için özgürlüğün, huzurun ve sükunun habercisi olmasını dilerim. Regaip Kandilimiz mübarek olsun."