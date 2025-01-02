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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Regaip Kandili'ni kutladı

Regaip Kandili'ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Regaip Kandili'nin dünyanın dört bir yanında zorluklarla mücadele eden kardeşlerimiz için özgürlüğün ve huzurun habercisi olmasını dilerim' dedi.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 16:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Regaip Kandili'ni kutladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Regaip Kandili'ni kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu mübarek gecenin, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Regaip Kandili'nin, Filistin başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında zorluklarla mücadele eden kardeşlerimiz için özgürlüğün, huzurun ve sükunun habercisi olmasını dilerim. Regaip Kandilimiz mübarek olsun."

  • RegaipKandili
  • ÖzgürlükveHuzur
  • KardeşlerimizeDua

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