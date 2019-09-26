Fuat Oktay'ın konuşmasından satır başları:

Herhangi bir can kaybı ve ciddi hasar yok. İhbar hattımıza 172 ihbar geldi, gerekli çalışmalar yapılıyor

Altyapı, güvenlik ve enerji sıkıntısı yaşanmıyor

İstanbul'da okullarda tatil gerektirecek bir durum yok

Silivri Devlet Hastanesi: Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde