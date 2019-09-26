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Fuat Oktay açıkladı: Yarın okullar tatil olmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Valisi Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Oktay, 'İstanbul'da yarın okullarımız açık olacaktır' dedi.

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Fuat Oktay'ın konuşmasından satır başları:

Herhangi bir can kaybı ve ciddi hasar yok. İhbar hattımıza 172 ihbar geldi, gerekli çalışmalar yapılıyor

Altyapı, güvenlik ve enerji sıkıntısı yaşanmıyor

İstanbul'da okullarda tatil gerektirecek bir durum yok

Silivri Devlet Hastanesi: Uzmanlarımızın bize raporladığı, binanın kullanılabilir ve afete dayanıklı olduğu şeklinde

Ruhani kürsüye çıkınca salonu terk etti

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