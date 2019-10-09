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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, 'PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz.Tek amacımız sınırlarımızın emniyeti ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaktır. Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız.' dedi..

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama yaptı..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasının satır başları;

"PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz."

"Tek amacımız sınırlarımızın emniyeti ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaktır."

"Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade etmiştir."

"Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız."

"Barış Pınarı Operasyonu bugün fiilen başlamıştır, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Ordumuzun kahraman mensuplarına muvaffakiyetler diliyorum"

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