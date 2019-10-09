Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamada, 'PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha göstermeyiz.Tek amacımız sınırlarımızın emniyeti ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaktır. Suriye topraklarını 'Barış Pınarı'yla sulamakta kararlıyız.' dedi..