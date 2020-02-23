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Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

23 Şubat 2020 Pazar14:23 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 14:26

İstanbul'da 9 aracı böyle kundakladılar

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