Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Irkçı terörist Tarrant'a verilen ömür boyu hapis cezası ile adalet tecelli etmiştir

DHA 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:26 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 13:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde,15 Mart 2019’da, camilere saldırarak 51 Müslümanı şehit eden ırkçı teröriste verilen ömür boyu hapis cezası ile adalet tecelli etmiştir. Bu vesileyle canice tasarlanmış saldırılarda şehit olan kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. O günden itibaren terörizme karşı tavır alan ve Müslümanlarla örnek bir dayanışma sergileyen Başbakan Jacinda Ardern ve Yeni Zelanda halkına teşekkür ederiz. Terörizmi belli bir din veya ırkla özdeşleştirmeye çalışan zihniyetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.