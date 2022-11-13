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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör eylemi olduğunu düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin 'Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu düşünüyoruz.' açıklamasında bulundu.

13 Kasım 2022 Pazar 20:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör eylemi olduğunu düşünüyoruz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Caddesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır olmak üzere

Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz

Bu olayların arkasında kim varsa sonuna kadar, dünyanın öbür ucuna da gitse ulaşacağız. Her ne pahasına olursa olsun bunun hesabını soracağız, Türkiye artık eski Türkiye değil

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay
  • istiklal caddesi

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