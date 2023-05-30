Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'yeni kabine' açıklaması! Tarih verdi

28 Mayıs seçimleri geride kaldı. Millet güven ve istikrarı tercih etti. Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber canlı yayınında soruları cevaplandırdı, değerlendirmelerde bulundu.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 2023 ZAFERİ

Kazananın ve kaybedenin kim olduğu belli aslında. Kazanan Türkiye olmuştur. Biz bunu öncesinde de söyledik. Cumhurbaşkanımızın kazanması durumunda Türkiye'nin kazanacağını ve Türkiye'de de her kesimin kazanacağını ifade etmiştik ve bu böyle de oldu.

Bunun böyle olduğunu da çok yakın gelecekte de tüm vatandaşlarımız da görecek. Aslında bunu dünya da görmeye başladı.

DÜNYA DA KAZANMIŞTIR

Aynı zamanda kazananlara baktığımız zaman dünya da kazanmıştır: Dünyada en tecrübeli lider olması ve aynı zamanda da saygın bir yerinin bulunması diğer ülkeler nezdinde BM nezdinde ve diğer ülke liderleri arasında dünya barışı açısından da dünyadaki köklü sorunların çözümüne yönelik de bir fırsat penceresi açmakta.

Burada hem Türkiye'nin hem de dünyanın kazandığını görüyoruz.

Demokratik olgunluk açısından kazanan Türkiye olmuştur.

MUHALEFET BİR SORGULAMA YAPMALI

Muhalefete baktığımızda ikinci turda da aynı şeyi yaptıklarını görüyoruz. Kendilerini sorgulamaktan ziyade neyi yanlış yaptıklarını sorgulamaktan ziyade milletimizi anlamaya çalışmaktan ziyade suçlamaya dönük üstenci bir yaklaşıma dönük ve hor gören bir tavırla yaklaştığı zaman milletimiz bunun cevabını çok net veriyor.

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDER Mİ?

Bunun vazgeçilmez bir sonuç olduğunu düşünüyoruz biz.

Tabanı olmayan partiler Meclis'te 40 vekil ile temsil ediliyor.

YENİ KABİNE NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Kabine çalışmaları devam ediyor. Son derece kalifiye liyakat açısından samimiyet açısından milletine güven açısından çok ciddi liyakatli bir havuz var. YSK'nın takvimine bağlı bugün açıklanırsa en erken Cuma, Cumartesi gözüküyor. Meclis takvimiyle alakalı.

"GÜÇLÜ BİR EKONOMİ YÖNETİMİ OLACAK"

Yeni dönemde en acil önceliğimiz ekonomi ve enflasyon.