Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP-İP'in gizli IMF görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP - İYİ PARTİ - IMF görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez.'
- AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesi) Hala manda sistemine özenenler varsa buyursunlar gitsinler görüşsünler çözümü öyle görüyorlarsa. Türk milleti buna asla müsaade etmez."
"(Adana'daki terör saldırısı) 4 güvenlik görevlimiz ve 12 sivil vatandaşımız taburcu edilmiş durumda. Hastanede vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz kalmadı."
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