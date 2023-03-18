Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 49 bin 589 vatandaşımız hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

- (Şanlıurfa'da) Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak.

- Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır.