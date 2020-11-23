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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum' dedi.

DHA23 Kasım 2020 Pazartesi 17:48 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 18:00
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Libya'ya yük taşıyan ticaret gemisinin Doğu Akdeniz'de durdurularak uluslararası hukuka aykırı şekilde aranması nedeniyle Twitter hesabından açıklama yapan Oktay, şunları kaydetti:

"AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum."

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