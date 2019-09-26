Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Ciddi bir hasar ve can kaybı yok. Sivil toplum örgütleri, AFAD hepsi görevlerinin başında. Her an her türlü aktivite takip ediliyor. İstanbul ve Türkiye deprem bölgesi... Panik olmadan hazır olmamız gerekiyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yaralı sayısı 6. O da deprem kaynaklı değilde düşme ya da bir şeye çarpma yüzünden olmuş. Deprem her an olabilir ve hiçbir zaman da olmayabilir. Depremin bilinmesi mümkün değildir.

Deprem öldürmez. Hazırlıksızsanız deprem öldürür. Toplanma yerleri AFAD'ın internet sitesinde ilan ediliyor. Elden geçirilmiş her hazır olan kamu binası ve elden geçirilmiş okul aynı zamanda bir toplanma alanı