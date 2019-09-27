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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Şu ana kadar 188 artçı deprem meydana geldi

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Hasarlı bina sayısı 473, hasarların çoğu basit çatlak. Yaralanan 34 vatandaşın 10'unun tedavisi sürüyor. Şu ana kadar 188 artçı deprem meydana geldi.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Oktay şöyle konuştu: Tüm ihbarlar incelendi, gerekli tedbirler alındı. AFAD hattına gelen hasarlı bina sayısı 473. Basit ölçekli çatlaklar olan binalar bunlar. Bu hasarlı binaların tamamı incelemeye alındı. Sonuç konut sahiplerine iletilmektedir. Hasar ihbarı yapılan 55 okul var. Tamamı kontrol edildi. 14 okul detaylı incelenecek. Bugün için tatil ilan edildi. 

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