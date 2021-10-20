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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Anormal artışları vatandaşımıza yansıtmadık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.

DHA20 Ekim 2021 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:40
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.

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