Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Anormal artışları vatandaşımıza yansıtmadık

DHA 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:40 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:40

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.