Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bayram namazını baba ocağı Yozgat'ta eda etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, namazın ardından cami cemaati ile bayramlaştı. Cami çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini söyledi.

Bayram namazını baba ocağı Yozgat'ta eda ettiğini söyleyen Oktay, "Tüm Türkiye'nin, Müslümanların, milletimizin, memleketimizin tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah huzur içerisinde bir bayram geçiririz. Buradan Yozgat'tan da tüm Türkiye'ye selam ve hürmetler. İnşallah afetlerden, kazalardan huzurlu bir şekilde bayram geçiririz. Ben öncelikle bize bu huzuru sağlayan şehitlerimize minnet duygularımı ifade ediyorum. Böylesine huzurlu bir bayramı geçiriyorsak onların sayesindedir. Hepsine tekrar rabbimden rahmet diliyorum, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Aynı şekilde gazilerimiz onlar bizim baş tacımız ve hepsine acil şifalar hayırlı huzurlu ömürler diliyorum." dedi.

Bayram günü çalışanların da bayramını kutlayan Oktay, "Tabi bugün çalışan arkadaşlarımız var. Sınırda nöbet tutanlar var, sınır ötesinde mücadele verenler yurt içinde ve yurt dışında çalışan güvenlik ve sağlık çalışanlarımız, itfaiyecilerimiz, ormanla mücadelede çalışan arkadaşlarımız var. Hepsinin bugün görevde olan tüm arkadaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum ve şükranlarımızı bir kez daha iletmek istiyorum. Bir de bizim gönül coğrafyamız var. Tüm İslam alemi ve bu gönül coğrafyamızda kalpler zaten bir atıyor. Beraber atıyor, dayanışma içerisinde atıyor. İnşallah buradan birlik, beraberlik ve dayanışmamızın devamına vesile olur kurban bayramı. Ben hepsinin bayramlarını tebrik ediyorum. Hacılarımız bugün inşallah Arafat'tan inmeye başladılar ve hac farizalarını da yerine getirmiş oldular. Hepsinin hac farizalarını Cenabı Hak nezdinde kabul olmasını diliyorum. Gitmeyenlere de inşallah nasip olur. En kısa zamanda oraları ziyaret etmesi nasip olur." şeklinde konuştu.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma vesilesi olduğunu da vurgulayan Oktay, "Bizler yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazı ekonomik anlamdaki sıkıntıların farkında olduğumuz için özellikle bayram öncesi tüm vatandaşlarımızı ve özellikle dar gelirlilerimizi rahatlatma adına ciddi tedbirler aldık ve hamdolsun onların ödemelerinin tamamı bayram öncesi yapıldı ki inşallah bayramı da huzurlu bir şekilde geçirmelerine vesile olur. Yine tarım bölgesi olması hasebiyle Yozgat, tarım teşvik ödemeleri ve tarım ödemeleri de yine hamdolsun bayramdan önce onları da gerçekleştirmiş durumdayız. İnşallah bereketli bir yıl geçirmemize, güzel bir yıl geçirmemize vesile olur. İnşallah çok daha güzel bir gelecek için dua ediyoruz hep birlikte. Tekraren herkesin bayramı mübarek olsun." ifadelerinde bulundu.