Fuat Oktay'dan muhalefete sert tepki! 'Acıdan besleniyorlar'

21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:14 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:38

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cana herhangi bir sıkıntı gelmediği sürece mala gelen zararı hemen telafi ederiz. Kastamonu bunun canlı şahididir. Bir gerekli bilgileri aldık. Şu anda su beslenme ve barınma anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Elektrik köylerin her birine jeneratörler sayesinde ulaştırıldı. Ana yolların tamamı açık. Tüm köy yolları açık. Sadece bir köy yoluna ilişkin çalışmalar sürüyor.

Hasar tespit çalışmalarını ilk andan itibaren yakinen takip ediyoruz. Bazı binalarda arama kurtarma çalışmaları hassas şekilde sürüyor.

Tüm yerleşimler bir yıl içinde ayağa kalkar. Her türlü sağlık hizmeti de verilir halde.

Bunu orman yangınlarında da gördük. Acıdan nasıl siyaset yapabiliyorsunuz?

Bir kez daha söylüyoruz. Dere yataklarına ev yapmayın. İklim değişikliği nedeniyle son 50-60 yılda görülmeyen afetleri yaşamamız olağan.

Tüm yaralar sarılana kadar çalışmalarımız sürecek. Her an her saniye Cumhurbaşkanımız çalışmaları takip ediyor.

Ayrıntılar geliyor...