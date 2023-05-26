Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlerle kokoreç yedi

Oktay, Birlik Vakfı'ndaki sohbet programının ardından direksiyonun başına geçerken, Togg deneyimi yaşatmak için aracına aldığı gençlerin, Atatürk Orman Çiftliği'nde kokoreç yeme teklifini, "Gençlere hayır deme şansımız var mı?" sözleriyle kabul etti.

Bir kokoreç dükkanında gençlerle bir araya gelen Oktay, sohbet ettiği gençlere, "Bu kokoreç işi tutar, başladı mı ben gelirim bak, sonrasında da gelirim. Meclis'e de yakın zaten, Meclis'teki çalışmalar gece geç saatlere kadar uzarsa tam yeri, öğrenmemiz iyi oldu burayı." dedi.

Gençlerin eğitim hayatları ve hedeflerine ilişkin bilgi alan Oktay, "Siz sağlam durduğunuz sürece, durmak yok yola devam. Bundan sonrası size emanet ettiğimiz bir Türkiye. Biz sizlere misafir olacağız artık. Bugün de gelecek de sizde." ifadesini kullandı.

Oktay, gençlere, "Bunun Kılıçdaroğlu'nun hamburgeri olmadığını herkese söyleyin. Bu, Türkiye'de bir restoran ve Kılıçdaroğlu'nun hamburgerinden de çok daha kaliteli." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kucağına aldığı bebekle yakından ilgilendi, gençlerle fotoğraf çektirdi ve daha sonra civardaki esnafı da ziyaret etti.