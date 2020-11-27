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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: GÖKBEY ve AKINCI'da son aşamaya gelindi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI TİHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA'larımız için yerli ve milli imkânlarla geliştirilen PD-170 motorumuzun teslimatları devam etmektedir.' dedi.

27 Kasım 2020 Cuma 10:36 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 10:58
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibarıyla 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır." dedi.

Oktay, "Yatırım Ofisi öncülüğünde, 2020 yılı Ekim sonuna kadar toplam değeri 388 milyon dolar olan toplam 18 yatırım projesi faaliyete geçmiştir." diye konuştu.

"İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden, vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören CİMER'e yapılan başvuru sayısı 2020 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla yaklaşık 5 milyon olarak gerçekleşmiştir." diyen Fuat Oktay, "Başvuruların yüzde 90’ı cevaplanmış olup, bu süre zarfında kurumların ortalama işlem süresi 16 gün olarak gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI TİHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA'larımız için yerli ve milli imkânlarla geliştirilen PD-170 motorumuzun teslimatları devam etmektedir." diye konuştu.

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