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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hatay'da vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay programı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 03:36 - Güncelleme:
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Oktay, Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesince düzenlenen iftar programının ardından Ulu Cami'de teravih namazı kıldı.

Cami çıkışında Künefeciler Meydanı'na geçen Oktay, isimlerinin Emine Erdoğan olduğunu söyleyen iki kadınla bir süre sohbet etti. Kadınların "İsterseniz kimliğimizi gösteririz" sözü gülümsemelere neden oldu. Oktay, Erdoğan ailesinin Sefa isimli 6 aylık bebeğini kucağına alarak sevdi.

Oktay, kendisine ikram edilen künefeyi vatandaşlar ve protokol üyeleriyle birlikte yedi.

Ardından Vali Ürgen Parkı'ndaki vatandaşların ısrarlı davetini kırmayan Oktay, meydanda toplanan kalabalıkla bir süre sohbet etti, sorularını cevapladı.

Fuat Oktay, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

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