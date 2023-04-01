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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de ''Şampiyon Melekler''in aileleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yıkılan otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden KKTC'li öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de ''Şampiyon Melekler''in aileleriyle görüştü
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Oktay, depremde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 35 kişinin isimlerini yaşatmak ve eğitim faaliyetlerine destek vermek amacıyla yakınları tarafından kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nin temsilcileriyle Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde görüştü.

Görüşmede, İsias Otel'in yıkılmasıyla ilgili soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine de bu konunun takibi konusunda talimat verdiklerini söyledi.

Dernek Başkanı Ruşen Karakaya ise eğitim odaklı bir dernek olduklarını ve Gazimağusa'da fen lisesi kalitesinde 32 derslik bir okul yaptırmak istediklerini kaydetti.

KKTC genelinde yer alan 26 okula da hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerini vermek istediklerini anlatan Karakaya, her bir öğrenci adına dernek marifetiyle 27 farklı başarı bursu vereceklerini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hayatını kaybeden öğrencilerden Doruk ve Alp Akın'ın ailesini de Gazimağusa'daki evinde ziyaret ederek, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

- OKTAY, TÜRKİYE'DEN KKTC'YE GİDEN DEPREMZEDELERLE GÖRÜŞTÜ

Lefkoşa'da bulunan Hala Sultan Camisi'ndeki iftardan önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek, KKTC'ye gelen depremzedelerle görüşen Oktay, sorunlarını dinledi, çözümü için gerekenin yapılacağını söyledi.

Oktay, deprem nedeniyle Türkiye ve KKTC'deki tüm vatandaşların üzüntü içinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hep birlikte üzüldük ama aynı şekilde 85 milyon bir ve beraber olduk. Dayanışma içerisinde olduk. Ve hamdolsun şu anda 11 ilimiz dahil hemen hemen hepsinde bu sıkıntılı dönemi geride bırakmayı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başardık. Yani bizim millet olarak böyle bir güzel yanımız da var. Zor zamanlarda bir ve beraber olmasını biliyoruz. Hep birlikte 'akut dönem' diye tabir ettiğimiz sıkıntılı dönemi geride bıraktık. Tamamen evleri yıkılan, yıkılacak olan, ağır ve orta hasarlı olan tüm vatandaşlarımızı da geçici barınma merkezlerine aldık."

Oktay, konuşmasının ardından KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile iftar programına katıldı, vatandaşlarla sohbet etti.

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