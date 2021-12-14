Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kur açıklaması!

DHA 14 Aralık 2021 Salı 19:57 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 20:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'de konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasından satır başları:

- (Ekonomik gelişmelere ilişkin) Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covit-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız.

- Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır.

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