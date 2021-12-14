Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kur açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'de konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasından satır başları:
- (Ekonomik gelişmelere ilişkin) Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Covit-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız.
- Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır.
Ayrıntılar geliyor...