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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kılıçdaroğlu'nun şahsına yönelik sözlerine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, 'Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu Maraş'ın yerini karıştırdığı gibi bizim görevlerimizi de birbirine karıştırıyor. Kişi kendinden bilir işi. Kılıçdaroğlu'nunki de o hesap.' ifadesini kullandı.

AA13 Ekim 2020 Salı 16:52 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 17:12
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunun TBMM Grup Toplantısı'nda sarf ettiği sözlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay, şunları kaydetti:

"Milletimiz gerçek hortumcunun kim olduğunu SGK'dan bilmektedir. Anılan gruba karşı hukuki süreç, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğum Temmuz 2016-2018 döneminde bizzat şahsım tarafından başlatılmıştır. Sözleşmelerden kaynaklanan tüm hak ve yetkiler, bu süreçte Hazine lehine kullanılmıştır. Buna dair belge ve kayıtlar açıktır."

Fuat Oktay ayrıca, şahsına yönelik yapılan iftira ve itibar suikastına karşı hukuki sürecin başlatılacağını da belirtti.

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