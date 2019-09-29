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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, nikah şahitliği yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık’ın oğlu Rıdvan Özışık ile Büşra Durmuş'un nikah şahitliğini yaptı.

  • AA
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Pendik'teki bir otelde düzenlenen ve iş, sanat, siyaset ile medya dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
 
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in kıydığı nikahın şahitliklerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ yaptı.
 
Oktay, nikahın kıyılmasının ardından yaptığı konuşmada, genç çifte mutluluklar dileyerek, "Allah mesut eylesin, en kötü günleri böyle olsun. Cenab-ı Hak, nice güzel günleri hep birlikte yaşatıyor olsun. Aileleriyle ve evlatlarıyla birlikte çok daha güzel günleri beraberinde getirmesine vesile olsun." dedi.
 
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da nikahın Özışık çiftine nikahlarının hayırlı uğurlu olmasını diledikten sonra evlilik cüzdanlarını takdim etti.
 
Gelin ve damat daha sonra nikah şahitleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

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