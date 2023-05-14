İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2023 Pazar / 24 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oyunu kullandı: Daha parlak bir Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte yürüyeceğiz
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oyunu kullandı: Daha parlak bir Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

AA14 Mayıs 2023 Pazar 16:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oyunu kullandı: Daha parlak bir Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte yürüyeceğiz
ABONE OL

Oktay, eşi Hümeyra Şahin Oktay ile Yenimahalle ilçesindeki Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

Oy kullanmak için sıra bekleyen Oktay, 1203 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Oktay gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin yoğun katılımla, bayram havasında ve demokrasi şöleni gibi geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çok daha güçlü, çok daha geleceği aydınlık, parlak bir Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte yürüyeceğiz. Söylenenler zaten söylendi. Artık bugün doğru adam için söz de karar da milletimizindir. İnşallah milletimiz de kararını verecektir ve hepimiz de bu karara saygılı olacağız. İnşallah Türkiye için de son derece güzel günleri birlikte yaşayacağız."

Oktay, seçimlerin yurt dışında da yakından takip edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda da bu Türkiye'deki demokrasi olgunluğunun bir göstergesini de yaşıyoruz. Ben şunu ısrarla, iddialı bir biçimde de ortaya koymak istiyorum. Türkiye kadar seçimlerini şeffaf yapabilen, olgunluk içerisinde, bir bayram havası içerisinde geçiren ve bu kadar yüksek katılımla seçimlere katılan ve kararını veren dünyada inanın başka bir ülke, başka bir milletin olduğunu göremiyoruz. Batı demokrasileri de başta olmak üzere katılımların genelde çok az olduğunu görürüz. Ne kadar şaibeli olduğuna da son dönemlerde de hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye bu anlamda da dünyaya bir örnek teşkil etmektedir. Bu anlamda da gururlu ve mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bir süre okuldaki seçmenlerle de sohbet etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.