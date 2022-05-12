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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti.

AA12 Mayıs 2022 Perşembe 19:49 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Şentürk, kendisini kabul etmesi ve sanatçılara verdiği destek dolayısıyla Oktay'a teşekkür etti.

Oktay'a "pırıl pırıl göründüğünü" söyleyen Şentürk'ün esprisi, gülüşmelere neden oldu. Bunun üzerine Oktay da Şentürk'e gayet şık olduğunu belirtti.

Şentürk ise "bir kendine saygısından bir de kendisine bakan gözleri rahatsız etmemek için şık giyinmeye özen gösterdiğini" ifade etti.

Çocukluğundan beri giyim ve kuşamına dikkat ettiğini belirten Şentürk, akranları para biriktirip oyuncak alırken, kendisinin kıyafet aldığını anlattı.

Şentürk'ün kameralara poz verdiği sırada "Ben işime geleni görürüm" esprisi de gülüşmelerle karşılandı.

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