Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tedbirler alınmış durumda

AA 31 Ağustos 2021 Salı 20:03 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 20:03

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bayrak Radyo Televizyon Kurumunda (BRTK) Ana Haber programına bağlanarak, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs'a doğru ilerlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'de her konuyu ve olumsuz durumları çok yakından takip ettiklerini belirten Oktay, petrol sızıntısını duydukları ilk andan itibaren tüm imkanları seferber ederek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Oktay, KKTC'ye yaklaşan petrol sızıntısıyla ilgili KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner'in yanı sıra Türkiye'nin KKTC'deki kurumları ile bakanlıklar ve konuyla ilgili oluşturulan Kriz Merkezi ile istişare ettiklerini kaydetti.

Suriye kaynaklı petrol sızıntısına Türkiye ile KKTC kurumlarının koordineli bir şekilde müdahale ettiğini vurgulayan Oktay, "Şu anda her şey kontrol altında." dedi.

Oktay, resmen ilan edilmese de basına yansıyan bilgilere göre, 24-25 Ağustos'ta Suriye'den bir sızıntının başladığını kaydederek yaklaşık 15 bin metreküp kadar bir depolama tankından oluşan bir sızıntıdan bahsedildiğini ve bunun da fuel-oil olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sızıntı, Dipkarpaz bölgesine 12 deniz miline kadar yaklaştı. Zaten dün de bu 15 mil civarındaydı. Akıntının yönünün değişmesinden dolayı da burada çok acil bir durum olduğunu görmüyoruz." dedi.

Suriye kıyılarından başlayan ve uzun süredir oluşan bu akıntıdaki kirliliğin biraz daha "yüzeysel akıntı" şeklinde ifade edilebilecek bir boyuta dönüştüğünü vurgulayan Oktay, bazı bölümlerde de deniz dibine çökmeye başladığını ancak kendi bölgeleri açısından çok hassas olduğunu söyledi.

"BİZİM OLAN İMKANLARIN TAMAMI, AYNI ZAMANDA KKTC'NİN DEMEKTİR"

Oktay, şöyle devam etti:

"Şu anda gerek emici bariyerler gerek toplayıcılar, römorkorlar ile olayın boyutunun büyümesi ihtimaline karşın acil müdahale gemilerini burada (Karpaz) hareket ettirmiş durumdayız. Seyit Onbaşı ve Nene Hatun isimlerini verdiği iki gemimiz oldukça ileri teknolojili ve büyük gemiler zaten. Bunların toplama kapasitesi de son derece yüksek ve deniz yüzeyi petrol tespit radarları olan gemilerden bahsediyoruz. Şu anda Dipkarpaz bölgesinde hem Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız birkaç gündür alarm durumunda. Şu anda toplama çalışmaları fiilen başlamış durumda. KKTC Başbakanlığı ve bakanlıklarımızla birlikte konu yakından takip ediliyor. Şu anda (petrol sızıntıları) toplanmaya başlamış durumda. Kıyıya ulaşma ihtimali olursa, orada da ayrıca tedbirler alınmış durumdadır. Herhangi bir endişeye mahal verecek bir şey yoktur. Türkiye güçlü bir devlettir, KKTC ile olan birlikteliğimiz, dayanışmamız ve beraberliğimiz son derece nettir. Bizim olan imkanların tamamı, aynı zamanda KKTC'nin demektir. KKTC'deki kardeşlerimizin de bu anlamda telaşlanmalarına ve endişeye kapılmalarına gerek yoktur. Gerekli tüm tedbirler alınmıştır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çevrenin çok hassas olduğunu belirterek çevreye karşı duyarlı olmanın önemine vurgu yaptı.