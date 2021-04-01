Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye olarak üreten bir Kıbrıs istiyoruz

DHA 01 Nisan 2021 Perşembe 19:26 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 19:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çalışma ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Oktay ve beraberindeki heyeti Ercan Havalimanında KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakan ve milletvekilleriyle devlet yetkilileri karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Güvercinlik Köyü'nde, 2021 yılı anlaşmasında kaynak ayrılarak, yapımına başlanması planlanan Organize Sanayi Bölgesi III. Etap arazisinde de incelemelerde bulundu. KKTC Başbakanı Ersan Saner, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte arazide incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin brifing verildi. KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı konuşmasında sanayi bölgesini, ihracata dayalı üreten bir bölge haline getirmek istediklerini belirtti. KKTC Başbakanı Ersan Saner de Güvercinlik Köyü'nde yapılacak sanayi bölgesinin ülke ekonomisine ciddi katkı koyacağını söyledi.

KKTC'DE OLANLARIN EN MODERNİ YAPILACAK

Türkiye olarak üreten bir Kıbrıs istediklerini, kendi ayakları üzerinde duran, gençlerin geleceğini çok daha fazla gören bir Kıbrıs oluşturmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Mali yatırımlar da dahil bunlara odaklanmak istiyoruz" dedi. Bugüne kadar KKTC'de olanların en iyisi ve en modernini yapacaklarını kaydeden Oktay, Türkiye'nin organize sanayi bölgesi tecrübesini tamamıyla KKTC'ye aktarmak istediklerini vurguladı. Özel sektörle kalkınmanın mümkün olduğunu, sadece kamuda istihdamla kalkınma olamayacağını ifade eden Oktay, özel sektöre dayalı büyümenin olabilmesi için sivil toplum örgütleriyle toplantı yaptıklarını ve bundan sonra artık iş insanlarına iş düştüğünü ve onlardan kalkınma için adım beklediklerini aktardı. Bürokratik engellerin ortadan kalkması için çalışmaların sürdüğünü de kaydeden Oktay, bölgenin cazibe merkezi haline gelebilmesi için dünyadan ve Türkiye'den iş insanlarını bölgeye çekilebileceğini anlattı. Çalışmaların sürdüğünü, arzularının bir an önce bürokratik engelleri ortadan kaldıracak yasanın meclisten geçmesi olduğunu vurgulayan Oktay, "Buranın yaşaması sizinle olur. Biz altyapıyı hazırlarız çalışmasını yaparız ama yaşaması hayat bulması sizinle olur" dedi. TRT'de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle Kıbrıs'ta neler yaşandığının görüleceğini de belirten Oktay, ayakları üzerinde duran, kendisi üreten Kıbrıs'ın ne anlama geldiğinin daha iyi görüleceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa Belediyesi'ni de ziyaret etti.

SANER: SANAYİ BÖLGESİ KKTC'YE CİDDİ KATKI KOYACAK

KKTC Başbakanı Ersan Saner de Güvercinlik Köyü'nde yapılacak sanayi bölgesinin ülke ekonomisine ciddi katkı koyacağını söyledi. KKTC'nin ekonomik anlamda ürettiği sürece var olabildiğine işaret eden Saner, bu çerçevede söz konusu alanın KKTC ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını belirtti. Saner, üretmenin yanında üretilen ürünlerin dünya pazarında yer bulabilmesi için rekabetçi bir anlayışla bölgelerin dizayn edilmesi gerektiğine işaret ederek, bu çerçevede de Anavatan Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmasının önemine değindi. Gerek tecrübe, gerek teknoloji gerekse de sermayesiyle bölgeye yatırım yapabilecek Türk firmalarının KKTC ekonomisine ciddi ivme kazandıracağını kaydeden Saner, bu gibi firmaların da desteğiyle KKTC'nin dünyayla rekabet eder bir ekonomiye sahip olacak olmasının büyük bir ayrıcalık olacağını söyledi.