Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Kasapoğlu rafting yaptı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde düzenlenen 5 ülkeden 38 takım ile çok sayıda sporcunun katıldığı Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'inin startını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Oktay ve Kasapoğlu, daha sonra parkura çıkıp rafting yaptı. İkili, ardından da açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, örnek olacak bir rafting parkuru oluşturulduğunu belirterek, "Orta Anadolu'nun merkezindeki bir yeri turizme açma ve aynı zamanda da uluslararası müsabakaların yapılabildiği bir alan oluşturma arzumuz vardı. Bu anlamda da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve federasyonumuz, bizlere çok ciddi destek verdi. Çekerek Barajı etrafında, belki muhtemel barajlarımızda da örnek olacak şekilde bir rafting parkuru oluşturulmuş durumda. 850 metre uzunluğunda ama doğal uzunluğuna baktığımızda 4,5 kilometrelik bir rafting alanı mevcut" dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: HER ALANDA İDDİAMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin her alanda iddiasının olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "Akdeniz Oyunları'nda, geçtiğimiz yıl olimpiyatlarda, her alanda iddiamızı taçlandırarak devam ettiriyoruz. Kış sporları, su sporları, diğer branşlar hem alt yapı hem sporcu envanteri hem lisanslı sporcu sayısı, Türkiye'nin her tarafında büyüyerek, güçlenerek gelişiyor" ifadelerini kullandı. (DHA)