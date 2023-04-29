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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 14 Mayıs mesajı: Birinci turda bitiririz

14 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anketlerle ilgili gelen bir soruya, 'Girdiğimiz her ortamda muhteşem geri dönüş alıyoruz. Seçimi birinci turda bitiririz.' cevabını verdi.

29 Nisan 2023 Cumartesi 13:57 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 14 Mayıs mesajı: Birinci turda bitiririz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Girdiğimiz her ortamda muhteşem geri dönüş alıyoruz. Sürekli olarak sahadayız. Özellikle Ankara milletvekili adayı olmam hasebiyle özellikle Ankara'da ve ilçelerin çok yoğun şekilde seçim faaliyetlerimizi yürüyoruz. Tabi Ankara'nın dışına çıkma fırsatımız da oluyor. Diğer illerimize de gidiyoruz. Son derece pozitif. Girdiğimiz her ortamda muhteşem bir geri dönüş alıyoruz. Bütün her şeyi çok açık şekilde konuşma fırsatı buluyoruz. Vatandaşlarımızın hem taleplerini hem memnuniyetlerini hem şikayetlerini alıyoruz, dinliyoruz. Rahat bir iletişim ortamı var. Hemfikir olsanız da olmasanız rahat bir şekilde konuşabiliyoruz. Özellikle gençlerle sorguladıkları şeyleri rahat şekilde konuşuyoruz. Biz sahadan muhteşem şekilde pozitif geri dönüş alıyoruz. Eğer böyle giderse 1. Turda bitiririz. Ama son derece dikkatli davranıyoruz.

ANKETLER NE DİYOR?

Bizim anketlerimiz pozitif, yukarı doğru güçlü trend var.

KILIÇDAROĞLU'NUN "ALEVİYİM" ÇIKIŞI

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