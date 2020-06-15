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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılara ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde yaralananları, tedavi gördükleri Bingöl Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 09:11 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:11
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile 5,7 büyüklüğündeki depremde, gözlem kulesinde hasar meydana gelen Karlıova Kaynarpınar Jandarma Karakoluna ziyarette bulundu.

Güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olması, bir güvenlik korucusunun da yaralanması nedeniyle karakoldaki yetkililere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay ve beraberindekiler daha sonra depremde yaralananlardan 5'inin tedavisinin sürdüğü Bingöl Devlet Hastanesine geçti.

Yaralıları ziyaret eden Oktay, durumları ile ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

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