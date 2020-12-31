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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan CHP'li Sağlar'a tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'li Sağlar'ın başörtüsü ile ilgili sözlerine tepki göstererek, '2020'nin son günlerinde, Milletimizin inanç ve değerleri ile barışık olmayan çarpık bir zihniyetin Türkçe Kur'an okutma ve hemen devamında kadının başörtüsüne uzanan bir yolculukla hız kesmeden yoluna devam ettiğine şahit oluyoruz.' dedi.

31 Aralık 2020 Perşembe 15:06 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 15:16
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

2020’nin son günlerinde, Milletimizin inanç ve değerleri ile barışık olmayan çarpık bir zihniyetin Türkçe Kur’an okutma ve hemen devamında kadının başörtüsüne uzanan bir yolculukla hız kesmeden yoluna devam ettiğine şahit oluyoruz. Din ve inanç hürriyetine baskıcı bu faşizan, ötekileştirici ve “kendine özgürlükçü” zihniyetin son kırıntılarını geride bırakmak ve bir daha asla görmemek Milletçe en büyük temennimizdir.

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