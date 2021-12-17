Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret açıklamasına cevap

DHA 17 Aralık 2021 Cuma 21:52 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 22:01

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay asgari ücret hakkında açıklamalarda bulunarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret hakkındaki açıklamasına cevaben, "Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar yadırgamıyoruz dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor."dedi.

"KİMSEYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Söz konusu açılmada Cumhurbaşkanı Oktay, "Asgari ücrette yüzde 50 oranında son yıllarda yapılan en büyük artışı yaptık.

Ancak Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar yadırgamıyoruz dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor.

Buradan bir kez daha ifade ediyorum, dün olduğu gibi bugün de yarın da; asgari ücretlimizi de, memurumuzu da; işçimizi de, emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." dedi.