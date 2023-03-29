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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere'nin başkenti Londra'da katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişi Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 22:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a geçmiş olsun telefonu
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Tatar ile telefonda görüşen Oktay olayı kınadı ve "Cumhurbaşkanı'mız, milletimiz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız." ifadesini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
  • Ersin Tatar

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