Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İngiltere'nin başkenti Londra'da katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişi Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Tatar ile telefonda görüşen Oktay olayı kınadı ve "Cumhurbaşkanı'mız, milletimiz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız." ifadesini kullandı.