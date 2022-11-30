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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için başsağlığı diledi.

AA30 Kasım 2022 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Uzman Çavuş Korkmaz için taziye mesajı
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Oktay, sosyal medyadan yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Nedim Korkmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • pençe kilit
  • şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz

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