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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ''üç aylar'' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç ayların başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 18:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ''üç aylar'' mesajı
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Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Recep ayıyla başlayıp şaban ve ramazan ile devam edecek yenilenme, rahmet ve mağfiret iklimine girdik. Mübarek üç ayların milletimize ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik, barış ve huzur getirmesini, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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