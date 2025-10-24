İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9455
  • EURO
    48,8192
  • ALTIN
    5566.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 500 bin sosyal konut hamlesi büyüme ve istihdama güç verecek
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 500 bin sosyal konut hamlesi büyüme ve istihdama güç verecek

Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Bu dev hamle sosyal politikalar açısından yeni bir dönem başlattığı gibi, arz yönlü olarak dezenflasyon sürecine katkıda bulunacak, büyüme ve istihdama güç verecektir.' açıklamasında bulundu.

AA24 Ekim 2025 Cuma 17:27 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 500 bin sosyal konut hamlesi büyüme ve istihdama güç verecek
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanan 500 bin sosyal konut ve 15 bin kiralık sosyal konut projemiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bu dev hamlenin, sosyal politikalar açısından yeni bir dönem başlattığını ve arz yönlü olarak dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağını ifade eden Yılmaz, projenin büyüme ve istihdama da güç vereceğini vurguladı.

Projenin afetlere dirençli şehirler oluşturma politikası açısından da son derece önemli olduğunu belirten Cevdet Yılmaz, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Öte yandan, paylaşımda projeye ilişkin bir video da yer aldı.

  • cevdet yılmaz
  • sosyal konut
  • istihdam

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.