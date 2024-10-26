Yılmaz, Bingöl programı kapsamında katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, son 20 yılda ilde büyük bir kentsel dönüşüm gerçekleştirildiğini, yapı stokunun yüzde 75'inin bu dönemde inşa edildiğini ve birçok kamu binasının modernize edildiğini söyledi.

Türkiye genelinde son 20 yılda yaşanan dönüşümün, Bingöl'de olduğu gibi halkın yaşam standartlarını yükseltme amacıyla sürdüğünü ifade eden Yılmaz, yaşanılan zorluklara rağmen Türkiye'nin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında önemli bir dönüşüm yaşadığına tanıklık ettiklerini anlattı.

"474 milyon liralık dev bir yatırımla hayata geçirilen halk kütüphanesi, anaokulları, 112 acil çağrı merkezi, sporcu eğitim merkezi, gençlik merkezi ve mahalle parkı bugün resmi anlamda siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunuluyor." diyen Yılmaz, Bingöl'ün gelişimi ve çocuklara daha güzel bir gelecek bırakma amacıyla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Yılmaz, Bingöl 100. Yıl Halk Kütüphanesinin her yaştan Bingöllüye erişilebilir ve teknolojiye entegre bilgi kaynağı sunacağını belirterek, yeni kütüphanenin eski tip kütüphanelerden çok daha fonksiyonel olduğunu, bünyesindeki gezici kütüphane hizmetinin de başlatıldığını bildirdi.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Gazze Sevgi, Şehit Mustafa Gündoğdu ve İbni Sina anaokullarında 28 derslikte binden fazla çocuğa hizmet verileceğini, özellikle Gazze isminin anaokuluna verilmesinin toplumun duyarlılığını yansıttığını dile getiren Yılmaz, 126 yataklı Sporcu Eğitim Merkezinin gençlerin spor potansiyelini açığa çıkaracağını dile getirdi.

Yılmaz, atletizm, güreş ve kayak gibi branşlarda yatılı veya gündüzlü eğitim hakkı kazanan sporculara burs, barınma, ulaşım, spor malzemesi imkanı ve desteği sağlanacağını da aktardı.

Merkezde yetişen genç sporcuların şimdiden Türkiye çapında dereceler aldığına dikkati çeken Yılmaz, U-13 Kadınlar Türkiye güreş birincisi Rumeysa Keskin ve Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası ikincisi Rukiye Güleyan'ın bu merkezde yetiştiğini ve başarıların artarak devam edeceğine inandığını kaydetti.

Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Bingöl'e verdiğimiz değeri, bu güzel şehre kazandırdığımız eserlerle ortaya koyuyoruz. İdeolojik laflarla, sloganlarla değil, altı boş ifadelerle, polemiklerle değil, somut hizmetlerle, somut eserlerle Bingöl halkına olan minnetimizi ifade ediyoruz. Bingöl her geçen gün daha da büyüyor, gelişiyor ve bölgenin parlayan yıldızı haline geliyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yatırımlar şehrimizin çehresini değiştirecek, Bingöl'ü bölgesinde bir cazibe merkezi yapma yolunda attığımız önemli adımlardan sadece birkaçı. Yatırımlarımız sadece bugünle sınırlı değil, önümüzdeki dönemde Bingöl'e olan desteğimizi arttırarak devam ettireceğiz inşallah.



Burada güzel bir kütüphanemiz, Türkiye'nin herhalde en güzel şehir kütüphanelerinden birine Bingöl olarak sahip olduk. Yalnız Sayın Valimiz diyor ki burada da boş bir alan var. Burada da ileride bir müze yapılsa iyi olur diyor, Bingöl adına. İnşallah bu konuyu da takip edeceğiz. Olgunlaştığı zaman sizlerle paylaşacağız. Kütüphanemizle entegre bir alanda, bir şehir müzesi projesini de milletvekillerimizle birlikte takip edeceğiz, çalışacağız inşallah. Eğitimden spora, sağlıktan gençlik projelerine kadar her alanda şehrimizi daha ileriye taşıyacak çalışmalarımız devam edecek."

Konuşmaların ardından Yılmaz, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile protokoldekiler tarafından açılış gerçekleştirildi. Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra kütüphaneyi gezdi, buradaki çocuklarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açılış töreninin ardından, haziran ayında faaliyete başlayan ve 2 bin kişiye istihdam sağlayan PERDESAN perdelik kumaş ve paketli ürün entegre üretim tesisini ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

