Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Asya Kalkınma Bankası ile güçlü bir ortaklık sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Deprem bölgesine yönelik projeler başta olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda Asya Kalkınma Bankası ile güçlü bir ortaklık sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadesini kullandı.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Asya Kalkınma Bankası ile güçlü bir ortaklık sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz
ABONE OL

Yılmaz, Asya Kalkınma Bankası Başkanı Masato Kanda ve beraberindeki heyeti Ankara'da kabul etti.

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgesel üyelik statümüzün ardından, kalkınma projelerinde işbirliğimizin kapsamı genişliyor, finansman ve teknik işbirliği olanaklarımız güçleniyor. Bu çerçevede, Bankanın ülkemiz kamu ve özel sektör projelerine 2025 sonuna kadar 1 milyar dolar, 2026 ve 2027 yıllarında ise her yıl 3'er milyar dolar finansman sağlamayı planlaması işbirliğimizin stratejik boyut kazandığının somut bir göstergesidir. Deprem bölgesine yönelik projeler başta olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda Asya Kalkınma Bankası ile güçlü bir ortaklık sürecini kararlılıkla sürdüreceğiz. Sayın Kanda'ya ziyaretleri ve yapıcı işbirlikleri için teşekkür ediyorum."

