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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.

AA10 Haziran 2024 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

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