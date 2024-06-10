Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in çalışma ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile bir araya geldiği buluşmaya eşlik eden Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve kıymetli dostum Sayın Hikmet Hacıyev ile Cumhurbaşkanlığı... pic.twitter.com/hIv7wK97TO