12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Aziz milletimiz sivil iradenin oluşturduğu yeni bir anayasaya kavuşmayı hak etmektedir
Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Aziz milletimiz sivil iradenin oluşturduğu yeni bir anayasaya kavuşmayı hak etmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz, darbe ve vesayet odaklarını tasfiye ederek, yapılan çok sayıda anayasal ve yasal reformlarla milli iradeyi tahkim etmiştir. Aziz milletimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tüm partilerin TBMM çatısı altında verecekleri katkı sonucunda sivil iradenin oluşturduğu yeni bir anayasaya kavuşmayı hak etmektedir.' ifadelerini kullandı.

AA12 Eylül 2025 Cuma 16:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Aziz milletimiz sivil iradenin oluşturduğu yeni bir anayasaya kavuşmayı hak etmektedir
ABONE OL

Yılmaz, NSosyal hesabından, 12 Eylül askeri darbesinin 45. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"12 Eylül 1980 darbesinin 45. yılında tüm darbeleri ve darbe girişimlerini, bunların arkasında yatan vesayetçi zihniyeti kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz, darbe ve vesayet odaklarını tasfiye ederek, yapılan çok sayıda anayasal ve yasal reformlarla milli iradeyi tahkim etmiştir. Aziz milletimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla tüm partilerin TBMM çatısı altında verecekleri katkı sonucunda sivil iradenin oluşturduğu yeni bir anayasaya kavuşmayı hak etmektedir."

